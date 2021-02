Cagliari kaotab endiselt, Klavan jätkuvalt audis

Ragnar Klavani koduklubi Cagliari pidi Itaalia jalgpalli kõrgliigas vastu võtma järjekordse kaotuse. Sel korral jäädi kodus 0:1 alla Atalantale. Sardiinia klubil on käsil väga keerulised ajad. Viimati teeniti liigamängus võit 7. novembril, mil alistati Sampdori, pärast seda on 15 kohtumisest kaotatud kümme ja viigistatud viis. Cagliari tänavune saldo on kolm võitu, kuus viiki ja 13 kaotust, mis annab kokku 15 silma. Sellega hoitakse liigatabelis 20 meeskonna konkurentsis 18. kohta.