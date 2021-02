Shiffrin jätkas imelist vormi ja võitis kuuenda kulla, eestlasel polnud MMil õnne

Naiste võistlustel said tulemuse kirja vaid 16 sportlast ning Shiffrin oli pärast superslaalomit kolmandal kohal. Slaalomis oli ta kõige nobedam ning võitis 0,86 sekundilise eduga kulla slovakitari Petra Vlhova ees. Kolmas oli šveitslanna Michelle Gisin (+0,89). Shiffrin on nüüd kuldmedaleid noppinud viiel MMil järjest ning ta on alles 25-aastane.