Räim tegi karjääris sammu tagasi, et taas võidulainele ronida

Kuigi meie mehe olukord oli pikalt väga kesine ja närvilisust jagus küllaga, otseselt karjäärilõpumõtteid ta veel ei mõlgutanud. «Mõnus see ootamine polnud. Esimene kuu pärast hooaega oli normaalne, sest taastusin alles väsimusest. Detsembrist kuni praeguseni polnud enam nii meeldiv, kuna teadsin, et peaksin justkui uueks hooajaks valmistuma, kuid Eestis pole see väga võimalik. Tund või kaks saaks ehk rattaga sõita, kuid tippseltskonnas hakkama saamiseks vajan viietunnilisi treeninguid. Tegelikult suuskadel paar korda isegi sain mahud täis,» vaatas Räim möödunule tagasi.