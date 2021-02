Samal distantsil krooniti ta läinud nädalavahetusel Soome meistriks ning see tegi uusaeksperdid pealekasvava põlvkonna osas veidi murelikuks. «Meie suurimad nimed Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski olid küll puudu, kuid tulemustele otsa vaadates on ilmne, et meie naised on rahvusvahelisest tasemest ikkagi väga kaugel,» sõnas endine suusäss Harri Kirvesniemi.