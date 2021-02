Mida peab Marten Liiv tegema, et võita olümpiamedal? Eesti treener teab vastust

Liivil jäi nädalavahetusel MM-medalist puudu 0,36 sekundit ning noormees avaldas intervjuus Postimehele, et ühel päeval on medalit kindlasti käega katsutavad. «Ma arvan küll. See aasta sai ikka suhteliselt suur samm tehtud. Uue tiimiga liitumine oli kindlasti väga oluline, see on üks põhjus, miks ma olen suures mängus sel hooajal,» rääkis Hollandi tiimiga liitunud Liiv pärast võistlust.