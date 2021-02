Täht naasis vigastuspausilt, Tammemaa säras suurepärase rünnakuga

Esmalt kõige olulisemast. Küprosel palliva Kevin Saare elus toimus lõppenud nädalal tähtis sündmus, sest mängumees sai esmakordselt isaks. Saar ja tema elukaaslane Elis Kirt said väikese Stefani vanemateks. Palju õnne värsketele lapsevanematele! Saar käis lisaks ka palliplatsil, sest Küprosel peeti karikavõistluste kohtumisi. Eelringis oli tema tööandja Nicosia Apoeli vastaseks Famagusta Anorthosis. Avamängus aitas Saar oma koduklubi 3:2 (30:28, 22:25, 25:23, 23:25, 15:12) võiduni, tuues 19 punkti (+10). Teine mäng aga kaotati 1:3 (25:20, 13:25, 17:25, 25:27) ja nii pääses edasi Famagusta. Saarelt korduskohtumises 13 punkti (+5), vahendab volley.ee.

Poola kõrgliigas jätkab suurepärases hoos meie rahvusmeeskonna temporündaja Timo Tammemaa, kes aitas Rzeszowi Asseco Resovia nädala esimeses kohtumises 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) võiduni Zawiercie üle. Tammemaa säras viie blokiga ning tõi suurepärase rünnakuga (75%) kokku 14 punkti (+13). Teises kohtumises alistati 3:1 (25:16, 25:27, 25:17, 25:23) Lubini Cuprum, Tammemaalt taas korralik esitus 10 punktiga (+8). Üle mitme kuu käis oma endise koduklubi vastu hetkeks väljakul ka vigastusest taastunud Robert Täht. Eestlaste tööandja on tabelis kerkinud juba neljandaks, punkte on koos 43.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidid kaotusega leppima nii Markkus Keel kui Ardo Kreek. Keel ja tema tööandja Nice jäid 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) alla Cannes´le, Keel kaasa ei teinud. Kreek ja Arago de Sete pidid tunnistama Cambrai 3:1 (23:25, 25:18, 25:19, 31:29) paremust, Kreegilt 10 punkti (+6). Tabelis on Sete 23 punktiga 11. ja Nice 12 punktiga 13. Meeste esiliigas aitas Henri Treial Saint-Nazare´i 3:2 (25:23, 22:25, 23:25, 25:21, 15:9) võiduni lähima jälitaja Nancy üle, tuues 10 punkti (+4). Eesti rahvusmeeskonna abitreeneri Loic Geileri juhendatav Frejus alistas 3:1 (17:25, 25:13, 25:19, 25:22) Mende. Tabelis on Saint-Nazaire 34 punktiga liider, Frejus 18 punktiga kuues.

Prantsusmaa naiste meistriliigas olid omavahel vastamisi naiste koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles´ Pays D´Aix ning koondise nurgaründaja Kristiine Miileni koduklubi Nancy Vandoeuvre. 3:0 (25:16, 25:11, 25:19) jäi peale Venelles, Miilen tõi Nancy ridades 6 punkti (+1). Koondise peatreeneri Lorenzo Micelli ja temporündaja Liis Kullerkannu koduklubi Le Cannet´ Volero alistas 3:0 (25:20, 25:22, 25:17) Saint-Raphaeli, Kullerkann ei mänginud. Polina Bratuhhina-Pitou tööandja Terville Florange pidi tunnistama Mulhouse´i 3:0 (25:10, 25:17, 25:21) üleolekut, Eesti koondise nurgaründajalt 10 punkti (+8). Tabelis on Le Cannet 30 punktiga neljas, Venelles samuti 30 punktiga viies, Terville 23 silmaga seitsmes ja Nancy 22 punktiga üheksas.

Saksamaa meistriliigas käis eestlastest väljakul vaid Karli Allik, kelle 17 punktist (+10) piisas, et aidata Königs Wusterhauseni Netzhoppers 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:17) võidule Unterhachingu vastu. Martti Juhkami ja Cédric Enardi meeskonnad olid Meistrite liiga tõttu mänguvabad. Juhkami koduklubi VfB Friedrichshafen pidi aga viimasel hetkel mängudest loobuma, sest meeskonnas tuvastati mitmeid koroonapositiivseid. Enard ja Berliini Volleys pääsesid aga napilt veerandfinaali. Saksamaa liiga tabelis on Friedrichshafen 45 punktiga liidrikohal, Berliin 38 punktiga kolmas ja Netzhoppers 23 punktiga seitsmes.

Soomes sai Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa-Volley kaks kaotust. Esmalt tuli tunnistada Karelia Hurmose 3:0 (25:20, 27:25, 25:22) paremust ja seejärel jäädi 0:3 (21:25, 20:25, 22:25) alla ka Savo Volleyle. Tabelis on Akaa 25 punktiga neljas.

Itaalia naiste meistriliigas kaotas Kertu Laagi koduklubi Chieri 2:3 (25:15, 23:25, 25:21, 20:25, 9:15) Busto Arsiziole, Laak sekkus servima ja skoori ei avanud. 2:3 (23:25; 25:22; 26:24; 22:25; 11:15) kaotus saadi ka Perugialt, Laak sekkus episoodiliselt ja tõi 1 punkti (-2). Tabelis on Chieri 39 punktiga neljas. Meeste esiliigas said Robert Viiber ja Cantu 0:3 (18:25, 21:25, 21:25) kaotuse Bergamolt, sidemängijana tegutsev Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka 3 punkti (+2). Tabelis on Cantu 15 punktiga eelviimasel real.