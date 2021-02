Kalev/Cramo tõi meeskonda talendika mängujuhi

Arturs Žagars peaks meeskonnaga liituma pärast koondisemängude akent ning laenuleping on sõlmitud selle hooaja lõpuni. Arturs Žagars on kuulunud Joventudi meeskonda juba alates 2017. aastast ning hooajal 2018-2019 oli ta laenatud Hispaania LEB Goldi (esiliiga) meeskonda Prat Juventud. Sellel hooajal on ta aga kuulunud Badalona Joventudi põhikoosseisu ning teinud Hispaania meistriliigas kaasa üheteistkümnes kohtumises. Saades mänguaega keskmiselt 5 minutit mängu kohta on Žagarsi näitajateks jäänud 2 punkti, 0,5 lauapalli ja 0,8 söötu mängust. Lähivisete tabavus on olnud 36,8%, kaugvisetel 30% ning vabavisetel 83,3%. Lisaks on tal õnnestunud kaasa lüüa ka seitsmes Eurocupi kohtumises, kus 4,6 minutiga on ta kogunud ühe punkti ja 0,6 korvisöötu mängu kohta, kirjutas Kalev/Cramo koduleht.