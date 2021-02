ERRi nõukogu liige Sildarude saagast: avalik-õiguslik meedia ei peaks sekkuma peretülidesse

Tõnis Sildaru andis eile meediale saadetud avaliku kirja vahendusel teada, et «homme õhtul ilmub «Pealtnägijas» lugu, mille sisuks on jälle meie pere kurb ja kahetsusväärne lahkumineku lugu».

Tänahommikuses «Terevisioonis» avalikustati sellest ka esimene klipp, kus freestyle-suusataja Kelly Sildaru selgitas, et otsustas viimaks ise meediasse pöörduda, sest leidis, et tema arvates kajastati olukorda selliselt, nagu tahaks tema kellelegi kotti üle pea tõmmata. «Teine asi on see, et tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi julgustada ja neid motiveerida tegema neid samme, millega minul liiga kaua aega läks,» sõnas muuhulgas perevägivallast kõnelenud Kelly.