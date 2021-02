Wierer teeks MM-kalendris radikaalse muudatuse, konkurendid pole itaallannaga päri

30-aastane Wierer eksis nelja tiiru peale kaks korda ning tuli üle finišijoone üheksandana. Pärast sõitu lobises itaallanna pikalt ühe Rahvusvahelise Laskesuusaliidu töötajaga. Kui Rootsi ajaleht Aftonbladet hiljem uuris, millest omavahel kõneldi, põrutas Wierer otsekoheselt: «Tegin talle ettepaneku, et peaksime 15 km sõidu maailmameistrivõistlustelt välja viskama. See on igav võistlust. Neid on hooajal liiga vähe ja need kestavad liiga kaua.»