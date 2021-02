Laskesuusatajad tahavad taaselustada Otepää MK-etapi kuldaegu

Aga veel enne, kui kauaoodatud võistlus toimuda jõuab, otsustas rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) eestlastele anda MK-etapi korraldamise õiguse ka 2026. aastaks. Korralduskomitee esimees Aivar Nigol arvab, et julge otsuseni aitas neid 2018. aastal edukalt läbi viidud noorte ja juunioride MM. «Autasustamisel andis medaleid üle president Kersti Kaljulaid. See jäi maailmas silma. Saada uus võistlus 2026. aastaks enne esimese MK korraldamist on selgelt avanss, kuid me kindlasti tahame järgmise aasta MK-etapi korraldada väga eeskujulikult,» rääkis Nigol.