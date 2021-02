Venemaa sportlastele on rakendatud sanktsioonid seoses varasemate dopinguskandaalidega. Üheks selliseks on, et tiitlivõistlustel ei tohi nende sportlased kanda võistlusvormil ühtegi Venemaale viitavat sümboolikat. Laskesuusatamise viiekordne olümpiavõitja Martin Fourcade arvab, et need piirangud on veidi veidrad.