Otseblogi ⟩ Milliste rääkimata lugudega tulevad Kelly Sildaru ja tema ema Lilian Talving avalikkuse ette?

Perekond Sildaru tüli saab sel nädalal avalikkuse ees teise mõõtme, kui seda asub kajastama «Pealtnägija» meeskond. Tänahommikuses «Terevisioonis» avalikustati sellest ka väike klipp.

«Pealtnägija» saatejuht Mihkel Kärmas alustas tutvustavat saatelõiku küsimusega: «Kelly, väga paljud teavad sind kui suurepärast sportlast. Paljudele oled sa iidol. Aga täna istud sa siin kaamerate ees hoopis teises kontekstis ja teise teemaga. Sa oled otsustanud tulla välja ja rääkida sellest, et teie peres on toimunud perevägivald. Miks sa siin täna istud?»

Kelly Sildaru: «Esiteks, üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele tundub ja vähemalt meedias võib-olla kajastatakse olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on see, et tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi julgustada ja neid motiveerida tegema neid samme, millega minul liiga kaua aega läks.»

Veidi hiljem kinnitas Kelly Sildaru ema Lilian Talving, et nende kodus rullusid tõesti tüli tulemusena lahti sündmused, mida nimetatakse perevägivallaks. «Jah, paraku nii kahjuks on,» sõnas Talving.

Eile õhtul saatis Sildarude pere teine pool ehk Tõnis ja Henry meediale avaliku kirja, milles kommenteeriti täna õhtul eetrisse minevat «Pealtnägija» lugu.

«Juba homme õhtul ilmub «Pealtnägijas» lugu, mille sisuks on jälle meie pere kurb ja kahetsusväärne lahkumineku lugu. Ikka seesama, millest erinevad väljaanded on kirjutanud juba eelmisest kevadest saati. Nagu meile on väidetud, siis nüüd räägivad Kelly ja laste ema Lilian ära «kogu tegeliku loo», kuidas Tõnis on olnud vägivaldne isa, ära varastanud oma tütre rahad, sundinud Kelly vastu tahtmist sporti tegema, pantvangistanud poja ja mis kõik veel,» kirjutasid nad avalikus pöördumises.

«See kõik ei ole meie jaoks uudis, sest juba mõnda aega on Tõnisele helistanud mitmed teiste toimetuste ajakirjanikud ning soovitanud meil end tõsiseks risttuleks valmis panna, sest meediale on kogu lugu ära räägitud, kohe-kohe tuleb paljastus, šokeerivad tõed ja puudu on vaid meie poole selgitused.