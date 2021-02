Maailma kalleim jalgpallur Mbappe Barcelona kaitsjale: tänaval ma tapaksin su ära

PSG sõitis külla Barcelonale ning naasis sealt 4:1 võiduga. Sellega astuti väga suur samm kvalifitseerumaks Meistrite liiga veerandfinaali. Kui mänguseis näitab, et Prantsusmaa meistri ülekaal oli selge, siis kired olid sellele vaatamata lõkkel.

Ühes olukorras sattusid sõnasõtta PSG tähtmängija Kylian Mbappe ja Barcelona äärekaitsja Jordi Alba. «Tänaval oleksin su juba tapnud,» purskas Mbappe hispaanlasele näkku. «Näete, mida see noormees on õppinud. Tõesti näete, mida ta on õppinud,» lausus Alba vastu.