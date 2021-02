Kultuuriminister Nabi skandaalist: iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti

«Uudis on väga ootamatu. Dopingu tarvitamise osas valitseb nulltolerants. Keelatud ainete tarvitajatel või sellele kaasaaitajatel spordis kohta ei leidu. Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla sportlased, kes teevad oma tööd ausalt,» toonitas Ott. «Eriti keeruliseks muudab praegune kahtlustus asjaolu, et Seefeldi skandaal on veel väga värske ning Heiki Nabi on üks meie medalilootus eelseisvatel Tokyo olümpiamängudel. Me ootame ära sportlase selgitused, B-proovi tulemuse ja järgmised sammud,» lisas minister.