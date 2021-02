Järelvaadatav ⟩ Heiki Nabi: teadmine, et olen puhas, annab mulle jõudu võitlemiseks

Kolmapäeva õhtul tuli avalikuks, et maadluse olümpiahõbeda ja kahekordse maailmameistri Heiki Nabi A-proovist on leitud halb analüütiline leid. Täna hommikul toimunud virtuaalsel pressikonverentsil kinnitas maadleja, et ta pole teadlikult kunagi ühtegi keelatud ainet kasutanud.