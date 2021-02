Keelatud ained on maadluses probleem, sest vaat et iga aasta langeb dopinguvõrku mitu sportlast. Kord on see kasuks tulnud ka Nabile, kui 2013. aasta Kreeka-Rooma maadluse MMi kuni 120 kg kaalukategoorias kaotas eestlane finaalis Amir Aliakbarile, ent iraanlane jäi hiljem pettusega vahele ning talt võeti kuldmedal ära.