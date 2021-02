Aga mis üldse on letrosool? «Kui kehas toimub steroidide süntees ja neid on hästi palju, siis üks osa meessuguhormoonist muudetakse ka östrogeeniks, mis põhjustab naiselikke tunnuseid. Need, kes kasutavad steroide, kasutavad sellise klassi ravimeid, et vältida östrogeeni teket,» seletas Port.