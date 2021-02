EOK peatas Nabile ja tema treenerile toetuste maksmise

Kuna tema A-proovist tuvastati halb analüütiline leid, siis otsustas EOK, et peatab ajutiselt Nabile ja tema treenerile määratud toetused. «Igal ajal on sellise negatiivse teate saamine halb uudis, kuid olümpia-aastal on see seda valusam. Usaldame edasistes sammudes Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust,» teatas EOK ühismeedia vahendusel.