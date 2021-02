M-Spordiga seostatud ralliäss loodab juba tänavu tippseltskonda naasta

Mikkelsen on olnud juba kontaktis M-Spordi omaniku Malcolm Wilsoni ja tiimijuhi Richard Milleneriga. Tänavuseks aastaks kokkuleppele ei saadud ja seetõttu sõidab norrakas WRC2-sarjas Tokspordi ridades.

Tema põhiliseks eesmärgiks on siiski WRC-auto rooli naasmine ja seetõttu tunnistas ta, et on valmis ükskõik millise tiimiga läbirääkimistesse astuma.