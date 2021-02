Samira Zargari on Iraani naiste mäesuusatamise koondise peatreener, kuid ei saa oma hoolealuseid aasta tähtsaimal võistlusel aidata, sest mees keelas tal kodust lahkumise.

Kuigi alguses võib see tunduda imelik, siis Iraani seadused on saanud suuri mõjutusi islamiusust ja seetõttu on mehel õigus takistada naise reisimist välismaale, kui ta seda soovib. Zargari abikaasa otsustas seda õigust rakendada.