Latvala kirjeldas, kuidas võib Arctic Rallyl kaotada palju aega

Latvala tunnistas, et hooaja algus oli suurepärane, kuid nüüd keskendutakse juba järgmisele etapile. «Aastate jooksul on palju räägitud sellest, kui hea see võistlus võiks MM-etapina olla, sest seal on alati lumine. Sel aastal see võimalus tuli ja kõik sellega seotud inimesed on teinud suurepärast tööd, et see teoks saaks,» kiitis soomlane korraldajaid.