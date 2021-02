Oma põlvkonna üks säravamaid kergejõustiklasi tõmbas vigastuste tõttu karjäärile joone alla

Horvaatlanna proovis kõigest jõust teha endast oleneva, et Tokyo olümpiamängudeks vajalikku vormi saada. Nüüd võib tõdeda, et see jäi tal saavutamata. «Alates Rio olümpiamängudest olen proovinud vigastustest lahti saada. Seda lausa neli aastat järjest, kuid tulutult. Olen pikalt unistanud, et saaksin jälle seista kõrgushüppe lati ees ja ennast tõeliselt proovile panna,» alustas Vlasic sõnavõttu sotsiaalmeedias.