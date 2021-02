«Pöörane mäng!» teatas Treier pressikonverentsi alustuseks. Eesti juhtis teisel poolajal vahepeal rohkem kui 20 punktiga, mängis normaalaja lõpuks edu maha, kuid lisaajal suutis ikkagi võita.

«See oli väga raske mäng. Treener ütles vaheajal riietusruumis, et Itaalia tuleb teisel poolajal meid agressiivsemalt survestama. Me polnud selleks kõige paremini valmis, meil on küllalt noor võistkond ja pole palju kogemusi. Õnneks oli meil lõpus õnne, saime võidu kätte ja oleme selle üle väga õnnelikud!» rõõmustas Treier.