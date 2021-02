Iga kord, kui Eesti sportlane saab dopingukahtlustuse, tähendab see mulle kui spordiinimesele sama, kui meedias avaldatakse teade suurest liiklusõnnetusest Tartu–Tallinna maanteel. Mitu kannatanut, üks neist raskes seisus intensiivraviosakonnas. Seisund on halb ja keegi ei tea, kuidas see lõpeb.