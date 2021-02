30 minutit hiilgavat korvpalli, mis viisid valutu õppetunni saanud Eesti EMi lävele

Eestlased esitasid tugeva meeskonna vastu kolmveerandi mänguajast viimase viie aasta parima partii, eelkõige rünnakul. Kui 26 minutit oli mängitud, juhtis Eesti 74:53! Elu mängu teinud Maik-Kalev Kotsari vedamisel tuli korve lähedalt, keskpositsioonilt ja kaugelt, häid viskekohti leiti ladusalt. Lõpuni see idüll siiski ei kestnud.

«Oli tõesti,» märkis soomlasest loots. «Meil on noor võistkond. Seetõttu jääb meil kohati kogemusest puudu, et sellise survega toime tulla. Aga kokkuvõttes olen õnnelik, saime võidu kõigele vaatamata kätte. Selline esitus tõestab mängijate iseloomu. Andsime 20-punktilise edu käest, kuid ei loobunud ja saime lisaajal mängu ikkagi kätte. Olen poiste üle väga rõõmus. Nad teevad kõvasti tööd ja väärisid võitu.»

Mis juhtus neljandal veerandajal? «Meie rünnakud muutusid aeglasemaks. 15–20 punktiga juhtides võid mõelda, et mängid tempokalt, aga samas hakatakse mingitel hetkedel kella vaatama. Kui välja arvata Sten Sokk, on meil väga noor tiim. Aga niisugustest mängudest kogemusi saabki,» vastas Toijala.

Ta lisas: «Olen väga rahul mängijate pühendumusega, sellele saab edu ehitada. Mina tulin võistkonna juurde väljastpoolt Eestit. Aga on au kuuluda nii ühtehoidvasse ja hingestatud võistkonda.»

32 punktiga säranud Kotsar tabas mängust 22 viskest 15, sealhulgas stabiilselt ka keskpositsioonilt. Teda toetasid mängu lõpus kergelt jalga vigastanud Treier 17 (lisaks 6 lp, 2 vl), Janari Jõesaar 13 (pluss 4 rs), Henri Drell 12, Kristian Kullamäe 10 punktiga (pluss 4 rs). Sokk juhatas kenasti vägesid, jagades Eesti koondise rekordit tähistanud 14 korvisöötu. Tähtis oli asjaolu, et Eesti jäi lauavõitluses peale 31-22 (sh ründelauas 15-7).

«Ilmselt oli see mu karjääri üks paremaid esitusi. Mõne ägeda mängu olen veel teinud, eelkõige tiimi seisukohast vaadates. Aga skoori poolest ilmselt parim partii,» mõtiskles 24-aastane Kotsar. Lisaaja lõpus tabas ta tähtsal hetkel kaks vabaviset ning andis veidi hiljem hea söödu Drellile, kes tõi vajalikud kaks silma.

Kotsar lisas, et võit andis edaspidiseks kõvasti indu. «Tõestasime, et oleme valmis mängima ükskõik kellega. Vahet pole, kas vastu tuleb Itaalia, Venemaa või Põhja-Makedoonia. Oleme valmis kõigile lahingut andma.»

Eesti jõudis ühe jalaga EM-finaalturniirile

Itaalia üle saadud võit viis Eesti koondise ühe jalaga EM-finaalturniirile, kaasa aitas Venemaa koondise 94:77 edu Põhja-Makedoonia üle. Eestil on nüüd kaks võitu, makedoonlased jätkavad võiduta ning mõlemal on pidada veel kaks mängu.

Sharing is caring 🏀@RussiaBasket 🇷🇺's ball movement is a thing of beauty 😍#EuroBasket pic.twitter.com/mSjJomnFgh — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 19, 2021

Eesti jääks finaalturniirilt välja ainult ühe valemiga: pühapäeval kaotame ise Venemaale ja Põhja-Makedoonia alistab Itaalia ning esmaspäeval jääksime rohkem kui 9 punktiga alla ka makedoonlastele (võrdse võitude arvu korral saavad otsustavaks omavahelised mängud, esimeses ringis võitis Eesti 81:72). Seega võib hea uudis saabuda juba homme enne enda kohtumist, kui Itaalia saab kell 14 algavas matšis Põhja-Makedooniast jagu.

Venemaa kindlustas eile edasipääsu, Itaalial oli EM-pilet ühe korraldajana juba varem tagatud. Itaalial on neli võitu ja Venemaal kolm. Teistest alagruppidest kindlustasid eile finaalipileti Soome (alistas Šveitsi 92:84, Pärnu Sadama mängumehelt Edon Maxhunilt 17 punkti), Serbia ja Poola.