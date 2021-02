Kelly Sildaru: olen terve elu vaheldumisi suusatanud ja koolis käinud. Tunnen, et vajan sellest kõigest puhkust

Kelly on juba otsustanud, et pärast gümnaasiumi lõpetamist võtab aastaks-kaheks aja maha ning tegeleb ainult suusatamise, spordi ja võistlemisega. Üks põhjuseid on, et neiu ei ole veel otsustanud, mida ta täpselt õppida tahaks. Samal ajal tunneb ta, et koormuse jagamine õppimise ja treeningute-võistluste vahel on läinud keeruliseks.

«Ausalt öeldes kohe väga keeruliseks, kuigi Tallinna Saksa gümnaasiumi õpetajad on väga mõistvad,» lausub abiturient. «Aga õppimise maht on suurenenud ning tunnen, et kui pisemana polnud mingit probleemi võtta pärast trenni õpikud välja ning leida ükskõik kus aega mõne peatüki lugemiseks, siis nüüd vajab kõik rohkem aega ja keskendumist. Olen terve elu vaheldumisi suusatanud ja koolis käinud. Tunnen, et vajan sellest kõigest puhkust ning arvan, et kui olen aastakese puhanud, leian kindlasti endas rohkem energiat ja motivatsiooni leida see miski, mida edasi õppima tahan minna.»

indlasti ei jää aga neiu koju puhkama, sest aktiivse noorena pole tal kombeks kodus passida. Väga oluline päevakavas on loomulikult sport. Olenevalt nädalast teeb Kelly neli kuni viis treeningut, muudel päevadel käib meelsasti jooksmas, mäesuusatamas, lumelaua ja veelauaga sõitmas, lainesurfi tegemas või oma noore husky-kutsuga jalutamas. Talviti on harilikult esikohal jõusaal – treeningut alustab ta jalgrattal vändates, järgnevad puusatõsted, hüpped ja muu võimlemine. Samuti armastab ta käia Spot of Tallinnas uisutamas. Enne uisutamist saab end aga batuudil soojaks hüpata. Vahele mahuvad treeningulaagrid ja võistlused, mida on küll viimasel aastal vähe aset leidnud.

Vigursuusataja vajab mägesid. Kui Eestis on lund, siis külastab Kelly meelsasti Kuutsemäed, Munamäge või Kiviõli seiklusparki. Talv on olnud lumerohke ja tore, Eesti nõlvadel saab treenida, lumelauaga sõita ja pargisõidutrikke teha koos sõpradega. Suviti toimuvad aga treeningulaagrid välismaal, harilikult Prantsusmaa liustikel või Uus-Meremaa suusakeskustes. Suviti jookseb ta vahel kodu lähedal Sütiste metsas või Nõmmel. Üldjuhul ulatub jooksuring viie kuni kümne kilomeetrini.

Kelly Sildaru koos oma noore huskyga. FOTO: Ajakiri Jooksja

Praegu peab Kelly küll veidi tagasihoidlikumalt sportima, sest vigastas taas põlve ristatisidemeid – seekord küll arsti sõnul kergemalt kui kolm aastat tagasi.

«Põlvevigastuse tõttu ma täielikult ei tea, milliseks kujunevad järgnevad kuud spordiga tegeledes, aga 2022. aasta Pekingi olümpiat silmas pidades ei tohiks praeguse seisuga midagi hullu olla. Ootan innuga taliolümpiamänge ja teen iga päev usinalt tööd! Vigastusest paranemine ja taastumine peaks võtma kolm kuni neli kuud, eks seda aega tuleb rahulikumalt võtta,» lausub ta.

«Muidugi tunnen ka hirmu, see on täiesti normaalne,» naerab Kelly, keda paljud tema trikkide pärast küll tegelikult kartmatuks peavad. «Näiteks tunne väikest kõhedust enne trikki, mida veel väga hästi ei oska või mida teen väga harva. Õnneks enamik asju on ikkagi kindla peale minek. Kukkudes tekib hirm juhul, kui sain haiget või oli lihtsalt kole kukkumine. Mäel kukkumisi tuleb ikka ette, aga enamjaolt on need nii pisikesed, et tõused püsti ning sõidad edasi – need pole midagi. Ka viimase põlvevigastusega siiski erilist hirmu ei tekkinud, see ei olnud nii kehv kukkumine.»

Veelauaga sõites kardab Kelly vette kukkumist rohkem kui suuskadega lumele maandumist: «Vette peaks väidetavalt olema pehmem maanduda kui lumele, aga minu mõistus tõrgub. Lumi on omasem ning erinevalt veest ei vaju lumest läbi. Kuigi veelauaga meeldib mulle väga sõita!»

Kelly sõnul peab hea vigursuusataja olema julge, tugeva närvikavaga ega tohi üle mõelda: «Aga kahjuks olen selles viimases väga tugev. Ja kui hakkad juba kuskil tonti nägema, siis võibki kokkuvõttes halvasti minna.»

Samas tunneb Kelly koolieksamite ees suuremat hirmu, sest tema sõnul on siis justkui rohkem kaalul, gümnaasiumi lõpetatakse ju vaid kord elus, võistelda saab aga igal aastal.

Vabal ajal tegeleb Kelly Instagrami ja Youtube’i kontodega, vastab fännide ja koostööpartnerite kirjadele ning vaatab heal meelel Netflixist filme ja seriaale.