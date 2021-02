Tänaku jaoks edukas ralli ei pruugi järgmine aasta MM-kalendrisse kuuluda

Kui siiamaani on Saksamaal võidu kihutatud Saarimaa ja Reinimaa-Pfalzi liidumaal, siis tulevikus see enam nii ei pruugi olla. Väljaanne Saarländischer Rundfunk kirjutas veebruari alguses, et siiani võistlust korraldanud ADAC Saarimaa meeskond on sattunud keerulisse majanduslikku seisu, mistõttu ei tule senises võistluskeskuses jätkamine enam kõne alla. «Pidime juba 2020. aasta lõpus osa töötajaid lahti laskma,» ilmestas nende juhtfiguur Günter Jung organisatsiooni rahalist seisu.