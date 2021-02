Viimaks ometi! Pau Gasoli liitumine Barcelonaga sai ametliku kinnituse

Hispaania korvpallimeedias hakkasid laupäeva hommikul ringlema teated, justkui tõmbaks Gasoll taas selga FC Barcelona särgi. Hispaania väljaanne Mundo Deportivo oli üks esimesi, kirjutades, et Gasol lõi käed oma kasvatajaklubiga. Nüüdseks on need uudiseid ka kinnitust leidnud. 216 cm pikkuse mehemüraka eesmärk olevat ennast taas mänguvormi ajada, et aidata Hispaania koondist Tokyo olümpial.