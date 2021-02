Seljavigastusega kimpus Jander Heil: olen kindel, et kui piisavalt tegeleda, saab see korda

Heili segab juba mõnda aega seljaprobleem, mistõttu pole ta saanud kaks kuud korralikult treeenida. «Pole saanud tugevalt tõugata, selg on häda teinud ja eks tuleb vaeva näha, et see korda saada. Mingi diski probleem on seal,» sõnas kuulitõukaja.

Esimest korda andis sama probleem tunda juba eelmise aasta märtsis. «Nüüd tundub, et tegin ettevalmistusel uuesti haiget. Edasised plaanid on sellised, et tuleb selga tugevdada ja eriharjutusi teha. Selg on oluliselt paremaks läinud ja olen kindel, et kui sellega piisavalt tegeleda, siis saab see korda.»