Avo Tasane 70: võrkpall oli kunagi eluküsimus

Pärnust pärit Avo Tasane meenutab oma poisipõlve kui meeletu õhinaga sportimise aega. Suviti harrastas ta süstasporti ja tuli kohalikel võistlustel ka kahel korral kolmandale kohale. «Alati, kui sellest räägin, lisan juurde, et kokku oligi kolm osalejat,» muheleb juubilar hiljuti volley.ee-le antud intervjuus ning lisab, et võrkpalli juurde tõi ta oma kehalise kasvatuse õpetaja, kes suunas ta Johannes Noormäe treeningule.

«Alguses tegingi suvel süsta ja talvel võrkpalli, aga hiljem jäi juba süstasport kõrvale,» ütleb ta ja meenutab, kuidas ta Tallinnas TSIK-i vanas võimlas toimunud 8 linna turniiril jäi ta silma Eesti noortekoondist juhendanud Raimund Pundile. «Noormägi pani mu põhikuuikusse ja nii kui mulle tõsteti, siis lajatasin kas maha või panin täiega seina,» meenutab ta muigvelsui ning lisab, et ta siiamaani imestab, miks küll Noormägi teda sellise hüpliku mängustiili pärast pingile ei kutsunud.

Noorteklassis ei tahtnud Tasane väga sidemängijarollist kuuldagi, ka hiljem oleks ta parema meelega hoopis nurgast palle maha löönud. «Küll mulle meeldis rünnata, ise ka ei saa aru, kuidas see mul nii hästi välja tuli, aga kuna põlved hakkasid valu tegema ja ka kasvu oli kõigest 186 sentimeetrit, oli mõistlik sidemängijaks hakata.»

Mured valutavate põlvedega on punase niidina läbinud ta karjääri ja küllap just need tervisehädad takistasid tal hiljem maailma absoluutsesse tippu jõudmist. «Tegin ise meeletult trenni, sidusin liivavöö endale ümber ning jooksin ja tegin hüppeid. Küllap selle nahka põlv läkski.»

Zaitsev või Tasane – kumb oli parem?

Samal ajal oli Raimund Pundi juba kutsunud andeka Pärnu noormehe Spordiinternaatkooli. «Pundi tuli meile mesijuttu ajama, et tulge kõik TSIK-i, teeme spordiklassi ja saate ka välismaal käia,» sirvib Tasane mälupilte ja lisab, et need argumendid ta pealinna tõid.

Täna tunnistab ta, et ei kahetse mitte hetkekski pealinna kolimist. «Enne TSIK-i minekut oli mul pea laiali otsas, aga seal oli kõva režiim ja ka minu õppimine läks paremaks.» Et Raimund Pundi oli ka TSIK-is füüsika ja matemaatika õpetaja, siis rassisid poisid isegi pikkadel rongisõitudel Tallinnast Moskvasse vagunis reaalaineid tuupida. «Pundi kirjutas salvrätikutele ülesandeid, mida lahendama pidime,» meenutab ta.

Avo Tasane 2001. aastal. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Just Pundi ajal hakkas Tasane rohkem sidemängijarolli täitma, olles selles nii osav, et toona Nõukogude Liidu juunioride koondist juhendav Vjatšeslav Platonov kutsus ta tõusva tähe Vjatšeslav Zaitsevi ning Vladimir Ulanovi kõrvale koondise sidemängijaks. 1969. aastal Tallinnas peetud EM-ilt jäi ta ise vabatahtlikult eemale. «Platonovil oli vaja üks mees maha jätta, tõstsin koosolekul käe, et mina jään – põlv tegi meeletut valu.» EM-il osales eestlastest vaid Uno Tiit.