Peatreener Tobrelutsu kokkuvõte MMist: me ei kasutanud oma võimalusi sajaprotsendiliselt ära

Koondise peatreener Indrek Tobreluts vaatas ERRi palvel MMile tagasi ning tõdes, et tema hinnangul meie koondis oma võimalusi sajaprotsendiliselt ära ei kasutanud, ehkki kaasa on võtta ka positiivset.

«Meil oli siia tulles paaril sportlasel teoreetiline võimalus väga kõrgele jõuda. Tuuli [Tomingase] jalgadest võib-olla rohkem ei räägiks, aga head võimalused olid Johanna Talihärmal sprindis ja jälituses, kus ta sõitis väga tugevalt, aga üks tiir läks aiataha ja seetõttu seda väga head tulemust ei tulnud. Samas ei saa me olla ka pettunud, sest naiste poolelt Johanna ja meeste poolelt Rene [Zahkna] vedasid välja,» võttis Tobreluts selja taha jäänud kaks nädalat kokku.

Tomingas ei suutnud MMil küll häid esitusi teha, kuid see ei tähenda juhendaja sõnul, et sportlase tänavust hooaega tuleks lugeda kohe lörri läinuks. «MM on tähtsaim, aga loevad ka MK-sõidud,» viitas juhendaja näiteks Tomingase hooaja alguses Kontiolahti sprindis välja sõidetud seitsmendale kohale.