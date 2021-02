Kogu saaga algas detsembris alguses kui Kristjan Ilvese endine treener, praegu Soome koondise eesotsas tegutsev Petter Kukkonen andis mõista, et tema arvates käib kahevõistluses alatu pettus.

Nimelt on soomlasest kahevõistlusetreener pettunud selles, kuidas osad koondised manipuleerivad suusahüppe kombinesoonide suurusega. Ta tõi välja, et enamus MK-sarja tipus heitlevatest võistlejatest kasutavad kombinesoone, mille jalge vahe on väga lai.