Rosberg: Hamiltonile võib tänavu ainult üks piloot vastu saada ja selleks pole tema meeskonnakaaslane

Kuninglikku vormelisarja on viimased aastad täielikult domineerinud Mercedese võistkond ning peaasjalikult Hamilton ise, kes võitnud viimased neli MM-tiitlit. Just Rosberg ise oli viimane mees, kes enne Hamiltoni triumfeeris ning sakslane usub, et Mercedese esisõitja on kõige selgem favoriit tänavusele tiitlile.

Rosberg tunnistab, et Hamiltoni on sisuliselt võimatu võita. Tal on ju kasutada praeguse F1 parim masin ning tema oskused on samuti muljetavaldavad. Siiski tõdeb sakslane, et üks piloot võib takistada Hamiltoni võitmaks ajaloolist kaheksandat MM-tiitlit.