Korvpallikoondise peatreener: kaotus Venemaale on ajalugu, tähtsaima lahinguni jääb 19 tundi

Eesti püsis mängus umbes 27 minutit. Kolmanda veerandaja lõpus tegi Venemaa aga 41:38 eduseisult 12:2 vahespurdi ja enam tagasi ei vaadanud. Otsustava neljandiku võitsid koduperemehed 22:7.

«Venemaal on kvaliteetne tiim, mängiti kodupubliku ees, neil oli kohustus hästi esineda. Rääkisime mängu, et Venemaa läheb kõvasti lauda, kuid me ei suutnud seda takistada,» viitas Toijala vastaste 17 ründelaule. «Teise võimaluse punktid sõid meid valusalt.»

Venelased tundsid end koduväljakul hästi. FOTO: fiba

Ta jätkas: «Aga see mäng on nüüd ajalugu. Tähtsaim on nüüd korralikult taastuda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Peame olema valmis 19 tunni pärast pidama selle valiksarja kõige tähtsamat matši.»

Soomlasest juhendaja peab silma homme kell 16 algavat kohtumist Põhja-Makedooniaga, kus selgub EMile pääseja. Eestile piisab kaheksapunktilisest kaotusest. Suurem allajäämine jätaks meid finaalturniirilt eemale.

Homme peaks meil taas rivis olema ka põhimehed Kaspar Treier ja Sten Sokk. Kui neist esimese eemalejäämine oli teada juba varem, siis teine tegi soojendused kaasa, ent platsil ei käinud. Miks?

«Mõistagi oli tal teatud probleeme, muidu oleks ta kindlasti mänginud,» selgitas Toijala. «Täna hommikul oli selge, et kahel päeval järjest oleks tal väga raske mängida. Sellepärast otsustasime riske vältida.»

Sarnaselt novembris peetud kohtumisele hullas Venemaa kolmestega. Protsent jäi sel korral veidi kehvemaks, ent 36 sooritusest sopsati peaaegu pooled ehk 17. Kas midagi oli täna teisiti kui toona?

«Olime täna paremini valmis. Tol korral läks kõik kohe algusest allamäge, nüüd püsisime üle 20 minuti reel. Aga taas tabasid nad kolmeseid hea protsendiga,» võrdles mõlemal korral kaasa löönud Martin Dorbek kaht lahingut.

Ka tema rõhutas, et Venemaal on hea kvaliteediga mängijad, kelle vastu pole lihtne. Kapten lisas, et kuigi kolme päeva jooksul peeti teine mäng - reedel madistati Itaaliaga ka lisaaeg-, siis väsimuse taha pole põhjust pugeda.