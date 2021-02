Brasiilia jalgpallilegendi tabas lein: koroonaviirus röövis temalt ema

Jalgpalluri ema viibis pikalt ka Brasiilias haiglas, kus ta ka elavate seast lõpuks lahkus. «Kallid sõbrad, mu emal on koroonaviirus ja me võitleme, et ta peagi terveks saaks. Ta viidi intensiivosakonda ja soovin tänada kõiki, kes on meile head energiat ja positiivseid sõnumeid saatnud,» sõnas Ronaldinho toona.