Rootsi suusatähe karjäär on seljavigastuse tõttu ohus

31-aastane Falk on seljaga olnud hädas juba 2019. aasta sügisest. Kuigi tänavu on ta MK-sarjas kahel korral sõitnud ja saanud kirja neljanda ning üheksanda koha, siis valu pole kadunud.

Seljavalu tõttu on ka teised kohad hakanud tunda andma ja näiteks jalas annab närvivalu ennast igapäevaselt tunda. «Seetõttu on mul raske maha istuda ja vahel isegi magada. Kui see pihta hakkab, siis hakkad mõtlema, et mida kuradit sa teed,» rääkis Falk SVT-le.

«Mul on raskusi harjutuste tegemisega. Pean kogu aeg mõtlema seljale ja see mõjub vaimselt,» lisas ta.

Rootslanna tunnistas, et tema vastupidavus on pandud proovile. Tema selg pole viimase pooleteist aastaga ära paranenud ja kui terviseprobleemid jätkuvad, on ta valmis karjääri lõpetama.

«Ma olen olnud suurtes valudes ja mõelnud lõpetamisele. Olen pärast operatsiooni teinud head tööd ja suusatanud kiiremini kui kunagi varem. Samas on mul seljaga ikka väikesed probleemid, mis takistavad rajal endast maksimumi andmise. See on frustreeriv,» seletas Falk.

«Ma ei soovi suusatada 50-protsendilises vormis ja rahuliku tempoga. Tahan olla maailmas tipptasemel ja suusatada täiega,» sõnas rootslanna.