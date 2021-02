Soomlased suusatamise MMil valitsevatest tingimustest: see on nagu meie suvi

Kui soomlased saabusid, näitas termomeeter kümmet plusskraadi. Katri Lylynpera jaoks oli soe ilm šokiks, sest kodus Kajaanis oli tal enne teele asumist 27 külmakraadi. See tähendab, et temperatuuri vahe oli tema jaoks pea 40 kraadi.

Rovaniemist pärit Johanna Matintalo oli samuti imestunud. «Joostes oli päris kuum. Kui need on jahedad päevad, siis võivad tulla päris palavad sõidud. Ilm on erinev sellest, milline see tänavu talvel on olnud,» rääkis Matintali reedel. «Eriti võrreldes koduste tingimustega Rovaniemis,» lisas ta.