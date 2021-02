Kas Klavan saab uue võimaluse? Katastroofilises vormis Cagliari vahetab peatreenerit

Cagliari vorm on viimastel kuudel olnud katastroofiline. Meeskond on hetkel kaotanud viimasest kümnest mängust üheksa ja saanud ühe viigi. Võidurõõmu tunti viimati möödunud aasta 25. novembril, kui karikasarjas saadi 2:1 võit Hellas Verona üle. Kusjuures liigas tuleb viimase triumfi leidmiseks vaadata kalendris minna 7. novembrini.

Seetõttu on pikalt käinud spekulatsioon, et peagi on klubi peatreenerit vahetamas. Pärast viimast kaotust Torinole oli väidetavalt klubi presidendi ja peatreeneri Eusebio Di Francesco vahel puhkenud korralik sõnasõda.

Uue peatreeneri tulek on heaks uudiseks ka Klavanile, kes küll viimased kaks kuud on mänguvormist väljas olnud, kuid juba enne seda langes meeskonnas vahetusmeheks. Kuigi uue peatreeneri all pole midagi garanteeritud, on Klavan vigastusest tervenenud ja saab hakata võitlema algkoosseisu koha eest.