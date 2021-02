Rootsi suusatäht Johaugist: ta ei ole täiesti ebainimlik, kuigi vahel võib nii tunduda

23-aastane Andersson on teinud tugeva hooaja ja tunneb ennast enne sel nädalal algavat MMi enesekindlalt. «Tunne on hea. Loodan, et minu vorm on parim siis, kui tiitlivõistlus algab. Loodetavasti tuleb vormi tipp kõige tähtsamal hetkel,» sõnas suusataja SVT-le.

Seni pole Andersson veel MMilt individuaalset medalit kaela saanud, kuid Oberstdorfis on tal hea võimalus seda viga parandada. «Ma olen näljane ja kättemaksuhimuline, sest eelmine MM ei läinud nii nagu lootsin. Viimastel hooaegadel olen näidanud tulemusi, mis näitab, et peaksin olema võimeline medalite eest võitlema. Kas sellest ka piisab, saab olema näha. Teen kõik, et olla edukas. See on minu siht,» seletas rootslanna.

Sel hooajal on paaril korral suudetud Johaugi seljatada ja see annab lisamotivatsiooni ka Anderssonile. «See annab inspiratsiooni ja annab usku, et tema seljatamine on võimalik. Tähtis on, et kõik võistlusolukorras õigesti töötaks. Lisaks muule ka spordivahendid, taktika ja sellised asjad. Ta ei ole täiesti ebainimlik, kuigi vahel võib nii tunduda,» lisas ta.