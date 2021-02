Koondise EMile tüürinud Toijala: tänan Eesti noortetreenereid, täna on nende päev

«Olen väga-väga õnnelik meie mängijate pärast, saime tulemuse, mida tahtsime. Kindlasti tahaksin tänada Eesti klubide noortetreenereid, nemad on teinud põhitöö, täna on nende päev,» ütles napilt üle aasta meie koondist tüürinud soomlane sulaselges eesti keeles.

🇪🇪 ESTONIA HAVE DONE IT!



Eesti are heading to #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/eECFivZwvh — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021

Otsustavas matšis jäime Põhja-Makedooniale alla 84:86, kuid see oli piisav, et kahe mängu kokkuvõttes vastaste edestada ja EMile pääseda. Viimasel minutil võinuks me kohtumise ka võita, kuid lisaaja hirmus tuli taktikaliselt veidi «lolli» mängida.

«Pean Põhja-Makedooniat kiitma - nad on vintske võistkond, kes ei anna kunagi alla. Nad oli Itaalia vastu 16ga maas ja võitsid. Nad olid taga ka meie vastu, kuid tulid mängu tagasi ja võitlesid lõpuni. Müts nende ees maha,» jätkas Toijala.

«Aga olen väga rõõmus meie mängijate üle. Olen nüüd selle grupiga töötanud veidi üle aasta. See on suurepärane sats, kes näeb ühise eesmärgi nimel vaeva. Meil on noor tiim. See turniir andis suurepärase kogemuse ja võimaluse õppimiseks. Usun, et areneme lähiaastatel kõvasti edasi ja saavutame kõvemaid tulemusi kui ainult EMile jõudmine.»

Permi «mulli» otsustavas matšis juhtis Eesti enamuse mängust, kuid kohati läks üsna ärevaks. Näiteks kolmanda veerandajal nõelusid vastased kinni 11-punktilise vahe. Kas mingil hetkel tundus, et edasipääs võib käest libiseda?