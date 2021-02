Aivar Kuusmaa: miks ei võiks Eesti heade asjaolude kokkusattumisel Euroopa kaheksa hulgas olla?

«Algus oli rahulik ja lõpp oli selline, nagu ta oli. Vahepeal lõi kerge pabina ikkagi sisse. See juhtus siis, kui tegime rumalaid pallikaotusi, kus nad said kiireid korve. 5 vs. 5 mängus nad lihtsaid korve ei saanud. Seal oli (ärevamaid) momente, aga samas oli enne viimast veerandaega teadmine, et kaheksa punkti on puhvris,» lausus Kuusmaa.