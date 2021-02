Sten-Timmu Sokk: võib-olla on mu hooaeg lõppenud

«Kahju natuke oli, et ma [pühapäeval] Venemaa vastu ei saanud mängida, aga vahel tuleb elus võtta vastu raskeid otsuseid. Kartsin, et kui ma eile (pühapäeval - toim) mängin, siis mu jalg täna (esmaspäeval - toim) üldse ei liigu. Tänast seisu vaadates tegin õige otsuse. Täna jalg liikus, nüüd õhtul, pärast mängu, enam väga ei liigu. Igaks juhuks oli vaja hoida jalga tänaseks,» rääkis Sokk tagasi Tallinna jõudes Postimehele.

Ta nentis, et jalg on valutanud viimased kolm neli nädalat, seis on üsna halb - üks luutükk surub kannakõõlusele peale. «Selle tõttu pole ka vorm kõige parem. 20 minutit mänguaega oli mulle ideaalne,» märkis Sokk.

Eesti koondise kogenuim mängumees tunnistas, et mõtteid Permi mitte minna tal tekkis. «See oht oli küll olemas. Tegelikult on ka suur oht, et minu hooaeg võib lõppenud olla. Nüüd peab tegema otsuseid, kuidas edasi. Üks võimalus on teha lõikus, jalga puhastada. Ma ei tea, kas mõne süstiga veel päästab paar kuud, kas see enam oleks mõistlik.

Teadsin, et nagunii on asi pahasti, aga teadsin ka, et saan valuvaigistite abil mängida. Teadsin, kes Permi tulevad ja kes puuduvad. Arvan, et mulle endale oli ka vaja seda, et kui hooaeg peakski läbi olema, saaksin selle lõppu hea emotsiooni,» rääkis Sokk temas Permi mängude eel keerelnud tunnetest.