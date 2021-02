Räikkönen: kui ma üks päev ei viitsi trenni teha, siis lükkan selle lihtsalt edasi

Märtsis tehakse algust uue vormel 1 sarja hooajaga ja Räikkönen tunnistas Ilta-Sanomatile antud intervjuus, et on selle üle elevil. Möödunud aastal kuulus Alfa Romeo sarja aeglasemate masinate hulka, kuid tänavu loodetakse kõrgemale tõusta.

«Auto põhi on sama, aga meil on uus mootor ja veel mõned uued elemendid. Tuleb näha, kuidas kogu pakett töötab ja siis edasi liikuda. Hooajaks valmistumine on igal aastal suhteliselt sarnane ja tore on sellega uuesti pihta hakata,» seletas soomlane.