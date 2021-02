Navalnõid toetanud Venemaa hokitähte süüdistatakse noore naise peksmises

Panarin mängib hetkel NFLi kuuluva New York Rangersi ridades ja klubi andis pressiavalduses teada, et venelane lükkab kõik tema vastu esitatud süüdistused tagasi. «Artemi on raputatud ja murelik ning võtab natuke aega maha. Rangers toetab teda täielikult ja teeme Artemiga koostööd, et tuvastada valesüüdistuste allikad,» lisati seal.