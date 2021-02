Tarmo Hõbe teenetemärgi saamisest: alguses võttis tummaks küll

«Kui vabariigi presidendi kantseleist helistati, mõtlesin, et saame neile äkki abiks olla. Saime hoopis teenetemärgi ja alguses võttis see tummaks küll,» alustas Hõbe Postimehele antud intervjuud.

«Väga hea meel, et auto- ja rallisporti tunnustati kõige kõrgemal tasemel, aga see pole kunagi meie jaoks olnud eraldi eesmärk ja me ei osanud seda oodata. Saime kolmekesi selle 2020. aasta eest, kui korraldasime Eestis esimese WRC-etapi nii lüjikse ajaga ja väga kõrgel tasemel,» seletas üks Rally Estonia eestvedajatest.