Michèle Mouton on öelnud, et kunagi mõtles ta rallirajal kihutades raja ääres olevatest inimestest kui puudest, keda ei tohi puudutada. Nüüd on aga prantslanna töö kanda hoolt selle eest, et MM-sarja katsetel oleksid turvareeglid täidetud. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool