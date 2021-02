Kuidas Audi tegi WRC-maailmas revolutsiooni

Rallireeglite eest hoolitsev Rahvusvaheline Autospordiliit FIA andis MM-sarjas nelikveole rohelise tule 1979. aastal. Tolle kümnendi teises pooles kogunesid erinevate mootorispordisarjade tehasetiimid neli korda aastas Pariisis, et arutada näiteks võimalikke uusi tehnilisi määrusi. Nad said kokku, et edastada delegaadi kaudu oma soove FIA-le.