Solberg jagas infot sotsiaalmeedias, kus avaldas samuti, et Johnstoni asemel istub temaga Hyundai WRC-masinasse Sebastian Marshall. Britt on tuntud endise WRC-ässa Kris Meeke'i kaardilugejana.

Eile tuli Lapimaalt uudis, et MM-etapil on lõhkenud koroonamull. Soome Rahvusringhääling YLE kirjutas, et positiivsed proovid võeti kolmelt erinevalt rallitiimi liikmelt ning juhtumid pole omavahel seotud. Nüüd on üks nimi teada.