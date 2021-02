Ajalugu teinud Servitile loositi veerandfinaali vastane: madistada tuleb olümpiamedalistidega

Ystads IF on edasi pääsenud võitudega Balti riikidest pärit vastaste üle. Avaringis oldi 36:33 ja 36:29 parem Vilniuse VHC Šviesast, siis alistati kahel korral HC Tallinn tulemustega 30:21 ja 27:24. Kaheksandikfinaalist said rootslased edasi mänguta, sest Austria klubi Westwieni SG Insignis pidi koroonaviirusepuhangu tõttu loobuma.

«Võib vist öelda, et loosiõnne polnud. Kuna loos oli asetuseta, siis leidus võimalike vastaste hulgas kaks-kolm kergemat varianti. Rootsi liiga liidrikoht räägib iseenda eest, aga Ystadi mänge veel vaadanud pole. Ei olnud mõtet seitsme vastase kohta eeltööd tegema hakata, mängudeni on veel peaaegu kuu,» kommenteeris loosi Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Hakkame vaikselt infot koguma ning vahepeal on veel ridamisi Eesti ja Balti liiga kohtumisi vaja pidada. Oli selge, et tugeva vastase saame nii või teisiti. Kui tugeva, selgub juba Ystadiga kohtudes. Muidugi tean, et meeskonnas on legendaarsed Kim Andersson ja Dalibor Doder,» vihjas Musting 38- ja 41-aastaste olümpiamedalistide suunas.