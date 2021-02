UEFA jätab ära mitu finaalturniiri. Kas suvine EM toimub?

Möödunud aasta lõpus teatas UEFA U17 vanuseklassi valikturniiride mittetoimumisest. Toona jäeti U19 turniirid jõusse, kuid muudeti nende toimumisaegu, kirjutas jalgpall.ee.

Eesti U19 poiste koondis pidi võistlustulle astuma märtsi lõpus, kui Iirimaal oleks lisaks võõrustajatele nende vastasteks olnud Poola ning Bosnia ja Hertsegoviina eakaaslased. Neidude noortekoondist pidid aprillis ees ootama kohtumised Šotimaal, kus ootasid ees mängud Ungari, Montenegro ja Šotimaaga.

Nüüd hindas UEFA olukorda uuesti ning jõudis otsusele, et erinevate riikide piirangud reisimisel ja turniiride korraldamisel muudaksid valikmängude läbi viimise äärmiselt keeruliseks. Seetõttu otsustati esialgu 2020. aastal toimuma pidanud valikturniirid ja 2021. aastal toimuma pidanud finaalturniirid ära jätta.

UEFA pidas nõu kohalike alaliitudega, kes lähtusid otsuse toetamisel noorsportlaste tervisest ja heaolust. U19 koondiste 2021/2022 EM-valikturniirid on hetkeseisuga jõus, kui noormehed peavad oma kohtumisi oktoobris Ungaris ning neidude koondise vastased on selgumisel.

Kas suvine EM-finaalturniir toimub?

EMi finaalmängu võõrustab Wembley staadion. Praeguse info kohalselt tundub, et sinna pääseb ka arvestataval hulgal fänne. FOTO: Steven Paston/PA/Scanpix

Algselt eelmisel suvel toimuma pidanud Euroopa meistrivõistlused lükati edasi eesootavale suvele. Kuigi esimene mäng peaks toimuma 11. juunil, pole viimasel ajal UEFA-lt tulnud erilisi uudiseid. Hiljutiste kuulduste põhjal tundub, et UEFA arutab olukorda märtsi alguses.

Esmakordselt peaks finaalturniir toimuma 12 linnas üle Euroopa. Üks poolfinaal ja finaal mängitakse Londonis. Küllaltki tõenäoline tundub, et tribüünidele ei lubata suurel hulgal pealtvaatajaid. ESPNi andmetel on võimalus, kuid endiselt väga ebatõenäoline, et turniir mängitakse suletud uste taga ja vaid ühes riigis.

Goal.com kirjutab, et kogu turniiri ära jätmine või järjekordne edasilükkamine on UEFA jaoks rahaliselt katastroofiline, kuid tundub, et päris algse plaani kohaselt suurturniiriga edasi minna ei saa.